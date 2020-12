Covid, gente in giro senza mascherine: nuova scia di multe a Palermo

Sono 13 le persone multate ieri a Palermo per il mancato rispetto delle norme anticovid. Una è stata denunciata. Sono i numeri dei controlli effettuati da carabinieri, polizia, guardia di finanza e polizia municipale coordinati dalla prefettura. Alcune persone sono state trovate senza mascherina, altre non hanno rispettato le norme anti assembramento. Controllate oltre 2242 persone e 317 attività commerciali. Le persone multate nell’ultimo mese sono circa 7 mila e 19 quelle denunciate, su oltre 58 mila controlli. Su 10.800 esercizi commerciali ne sono stati multati 27, 12 quelli chiusi per 5 giorni. (ANSA).