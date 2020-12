Inizia la presidenza del G20: Catania protagonista dell’incontro

CATANIA – “È iniziata ufficialmente la presidenza italiana del G20, il cui calendario di riunioni ministeriali vede Catania protagonista dell’incontro sul Lavoro e l’Istruzione il 22-23 giugno 2021 e Roma del conclusivo vertice dei leader mondiali il 30-31 ottobre, con al centro l’importante appuntamento della Conferenza ministeriale internazionale sull’empowerment delle donne prevista il 26 agosto in una città che sarà definita a breve. In un momento storico segnato dall’emergenza sanitaria ed economica causata dal Covid-19, quella che ci attende è una sfida di delicata importanza. Ma anche una grande opportunità.

Abbiamo infatti l’occasione di scrivere con gli altri Paesi del G20 l’agenda del prossimo futuro e riprogettare insieme un Pianeta migliore per le nuove generazioni.

Ci faremo portatori dell’esigenza di garantire solidi strumenti di protezione sociale di fronte ai cambiamenti del mercato del lavoro. Rafforzeremo il ruolo della donna nella società attraverso efficaci politiche di empowerment femminile.



Disegneremo le nuove modalità di lavoro derivanti dalla digitalizzazione e dai processi di trasformazione che la pandemia ha accelerato.



Progettiamo insieme un mondo più prospero, equo e inclusivo”, così su Facebook Nunzia Catalfo, Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali.