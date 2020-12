Le mille sfumature della disabilità, viste con gli occhi dei bambini

CATANIA – Le mille possibilità della diversità. Oggi, in occasione della Giornata internazionale dei diritti delle persone con disabilità, il Consorzio Siciliano di Riabilitazione, Ente siciliano senza fini di lucro, ha realizzato un video. Protagonisti sono i bambini.

Gli occhi dei bambini

“Ogni 3 dicembre si parla tanto di diversità, di diritti negati, di barriere – si legge nella nota stampa. Noi, quest’anno, abbiamo voluto guardare a questa ricorrenza, la Giornata internazionale dei diritti delle persone con disabilità, con gli occhi dei bambini, perché molto spesso il loro sguardo semplice e privo di malizie può insegnarci tanto”.

La campagna si sensibilizzazione

Sono queste le motivazioni che hanno mosso la campagna di sensibilizzazione voluta dal Consorzio Siciliano di Riabilitazione, Ente siciliano senza fini di lucro che da 53 anni opera per promuovere la qualità della vita delle persone con disabilità, con attività di riabilitazione e di inclusione sociale, scolastica e lavorativa in 19 Centri sparsi in tutta l’Isola.

Il video

Per celebrare la Giornata del 3 dicembre, quest’anno il CSR ha chiesto a dei bambini – che frequentano dalla terza elementare alla prima media – cosa ne pensano della disabilità e di questa ricorrenza. Silvia, Leonardo, Maria Stella e Salvatore, con parole semplici, ma che arrivano dritte al cuore, raccontano il proprio pensiero in questo breve video (divulgato sui canali Facebook, Youtube e web del CSR e che verrà proiettato oggi per gli alunni dell’Istituto Comprensivo “Verga” di Viagrande) in cui insegnano a tutti noi il giusto significato della parola uguaglianza, in un mondo in cui la diversità fa ancora paura.