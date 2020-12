Marina di Ragusa, Utro: “Speriamo di poter ricominciare”

RAGUSA – “Viviamo con serentià questa situazione perché ogni giorno potrebbe esserci una novità. Eravamo pronti mentalmente al fatto che domenica 6 saremmo non potuti scendere in campo, perché manca ancora il protocollo”. Così Salvatore Utro, tecnico del Marina di Ragusa, in merito alla questione legata ripartenza del campionato di Serie D. Intervistato dal sito ufficiale Utro ha poi proseguito: “Il nuovo protocollo è volto a garantire che si tuteli la salute degli addetti ai lavori. Oltre alle questioni mediche però c’è anche un problema economico: presumo che la Lega verrà incontro alle società per permetterle di andare avanti con la loro attività. Speriamo di poter ricominciare e non fermarci più”.