Marsala Volley, sabato scontro diretto in Piemonte

MARSALA – Gli ultimi eventi penalizzanti, come quello che si può asserire di una ennesima gara ufficiale rinviata, non sono riusciti ad intaccare il morale del roster azzurro che, con l’avvento di una nuova settimana, si prodiga nella preparazione più consona e professionale possibile della

prossima partita in programma, eccezionalmente, sabato sera con lo svolgimento di tutto il cartello della 13^ giornata (4°turno del girone di ritorno) nell'”Ovest”.

La Sigel torna ad essere impegnata in trasferta a distanza di poco meno di due settimane dall’ultima volta e volerà alla volta del Piemonte venerdì, vigilia dell’incontro con le padroni di casa del Barricalla Cus Torino. Al Pala “Gianni Asti”, sabato 5 dicembre alle ore 18.00, a presentarsi è un match paragonabile a uno scontro diretto per le posizioni di classifica che contano.

Una eventuale sconfitta casalinga del Barricalla Cus Torino ridimensionerebbe ulteriormente (anche in ragione dell’ultimo K.O. consumato sul parquet del “San Luigi” in casa della Futura Giovani Busto Arsizio, ndr) la classifica delle cussine. Barricalla Cus Torino di coach Chiappafreddo, tornata a giocare domenica scorsa dopo un lungo periodo di lontananza dai campi della Lega serie A, è posizionata in terz’ultima posizione, avendo giocato solo sette gare tra andata e ritorno e raccolto nove punti, uno di questi nel tie-break giocato e perso a Marsala.

Nonostante non si sia potuta esibire nell’ultima partita, sarebbe da non avveduti non volersi accorgere di come Marsala sia così in alto in classifica: quarta posizione con 13 punti e quattro partite da recuperare che segna la migliore partenza in campionato mai riscontrata tra tutte le cinque edizioni di seconda serie nazionale alla quale il club ha partecipato.

La gara di andata svolta lo scorso 11 ottobre lo spettacolo non è certo mancato. Una partita caratterizzata dagli scambi prolungati ed equilibrati con le difese a fare la voce grossa. L’avvio ha visto una Sigel domare le avversarie nei primi due set, salvo poi subire la rimonta nel terzo e quarto gioco. Ma, fortunatamente, al quinto la Sigel ha ripreso il filo logico della partita, riacciuffando la sua partita in un tie-break netto e senza storia anche grazie a dei timbri in serie di Adelaide Soleti.

Super performance realizzativa per Lauryn Elai Gillis, autrice di 30 punti, con la statunitense seguita dallo score in doppia cifra delle compagne Soleti e Mazzon. Tra le fila ospiti a distinguersi Chiara Pinto, Lizbeth Sainz, Noura Mabilo e Giorgia Sironi. Questa la successione set registratasi nel concentramento del “Fortunato Bellina”.