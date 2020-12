Mirri: “Centro sportivo fondamentale per sviluppo”

PALERMO – Ambizione e lungimiranza. Queste le due parole che racchiudono al meglio il progetto del Palermo di realizzare un centro sportivo in quel di Torretta. Il disegno prevede la costruzione, nella prima fase, di tre campi da calcio, di cui uno è quello per il quale la società rosanero si è aggiudicata il bando emesso dal comune di Torretta.

“Fin dall’inizio mi sono posto l’obiettivo di dare basi solide alla società – ha detto il presidente del Palermo, Dario Mirri, nel corso di una conferenza stampa -. Inizialmente avevamo pensato di far sorgere il centro a Palermo, cercando diversi terreni ma lo sviluppo è stato impossibile. Le difficoltà sono state insormontabili, tra dimensioni e vincoli che non ne permettevano la realizzazione. Per quanto concerne Torretta abbiamo fatto diversi passaggi perché la concessione comunale riguardava un solo ettaro con un campo nel quale è già stato appaltato il lavoro per renderlo in erba, mentre per i restanti nove ettari abbiamo dovuto trattare con privati. I tempi per la realizzazione del centro dipendono da noi, speriamo di riuscire a velocizzare le procedure. Entro il mese di marzo presenteremo il progetto al Coni e agli altri enti preposti. Speriamo di iniziare i lavori entro l’estate”.

Tre campi da calcio ma anche il blocco spogliatoio, la palestra e la club house: “Oggi stiamo realizzando qualcosa di grande – ha proseguito il presidente della società rosanero -. Un risultato raggiunto in pochi mesi. Alla costruzione del centro sportivo parteciperà anche Tony Di Piazza. A realizzarlo sarà il Palermo FC. Abbiamo trovato un’intesa e ne sono molto felice. Il compromesso con Di Piazza e stato quello di utilizzare un mutuo, attraverso banche o credito sportivo”.

Tra i temi trattati da Mirri anche quello legato all’avvio di campionato della formazione di Roberto Boscaglia: “Penso che nessuno sia contento di questo avvio, sicuramente sono stati commessi degli errori. Siamo una società giovane. Tutto è migliorabile e bisogna migliorare dagli errori. Possiamo fare meglio, Simao stati costruiti per fare un progetto vincente. A livello economico stiamo affrontando una tempesta ma stiamo rispettando tutti gli impegni – ha concluso il numero uno della società di viale del Fante -. Se sarà necessario intervenire sul mercato verrà fatto”.