Nessun controllo sugli estintori del commissariato: due denunce

CATANIA – Hanno sicuramente scelto il luogo sbagliato. Due uomini sono stati denunciati in stato di libertà per non aver effettuato la manutenzione degli estintori in dotazione al Commissariato di polizia di San Cristoforo.

Sotto gli occhi di un ispettore di polizia, i due specialisti si sono limitati alla sostituzione delle etichette su ciascuno dei dispositivi antincendio senza effettuare i controlli rituali e dunque riducendo a pochi minuti un lavoro che normalmente dovrebbe durare circa un’ora, omettendo di seguire una precisa check-list fornita poco dopo dal titolare della ditta incaricata che, sentito al riguardo, si è dissociato dalle responsabilità dei suoi collaboratori.

I reati ipotizzati e contestati sono diversi e gravi e spaziano dalla truffa ai danni dello Stato al falso ideologico, oltre naturalmente alle violazioni alla normativa della sicurezza sul posto di lavoro.