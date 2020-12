Rapinarono tre fratelli anziani a Racalmuto, scattano 4 arresti

AGRIGENTO – Quattro uomini di Palma di Montechiaro, di età compresa tra i 38 e i 49 anni, , sono stati arrestati da carabinieri per rapina in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere del Gip di Agrigento perchè accusati d’aver assaltato, il 18 maggio scorso, nella loro casa nelle campagne di Racalmuto tre anziani fratelli – due ultra settantenni e una ultra ottantenne – che sono stati picchiati e rinchiusi in uno sgabuzzino. Il bottino fu di 50 mila euro, oltre ad alcune monete antiche di pregio numismatico e rilevante valore economico, nonché preziosi monili. Tre uomini fecero irruzione mentre un quarto è rimasto a fare da palo. Nelle indagini i carabinieri del nucleo investigativo del Nor di Canicattì hanno acquisito le immagini delle telecamere di video sorveglianza delle zone interessate e di intercettazioni telefoniche. Al momento dell’arresto, durante le perquisizioni i carabinieri hanno ritrovato parte della refurtiva: antiche monete e qualche oggetto d’oro.

(ANSA).