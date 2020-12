Sabato via alle luminarie, ma niente omaggio all’Immacolata

PALERMO – Niente offerta dei fiori alla Madonna per l’Immacolata a piazza San Domenico. Il 2020 di Palermo farà a meno anche del tradizionale omaggio dei vigili del fuoco alla statua posta sulla sommità della colonna, una tradizione molto sentita da turisti e cittadini e che si svolge di regola al termine del discorso del vescovo alla città durante la processione che dalla basilica di San Francesco arriva in Cattedrale. Ma, come ha spiegato il sindaco Leoluca Orlando durante la conferenza stampa sul bilancio, quest’anno non si terrà a causa della pandemia da Covid “d’accordo con don Corrado Lorefice e con il comandante dei Vigili del Fuoco”.

Il Professore ha però garantito che nel capoluogo siciliano si accenderanno regolarmente le luminarie di Natale, con un piccolo record: l’accensione è prevista per sabato 5 dicembre, in anticipo rispetto agli anni scorsi. “Aspettavamo che non ci fosse il Natale per accenderle prima”, ha commentato ironicamente il sindaco.