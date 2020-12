Trapani, il 23 dicembre si conoscerà il futuro del club

L'udienza fissata in tribunale sarà fondamentale per il futuro del club granata

TRAPANI – Il 23 dicembre il Trapani calcio conoscerà il proprio futuro. La squadra è stata esclusa dal campionato di Serie C perché, come ormai noto, non ha preso parte a due gare consecutive di campionato, ma la società è ancora attiva.

Il club, attualmente di proprietà dell’Alba Minerali, saprà quindi il 23 dicembre se il Giudice del Tribunale accetterà o meno il concordato.

In caso venisse accettato il Sindaco non potrà emanare il bando per creare una nuova società, come fatto con il Palermo calcio, ma toccherà a Gianluca Pellino a deciderne le sorti e capire se potrà far ripartire la squadra dalla Serie D, perché l’inattività potrebbe far decadere l’affiliazione e la squadra dovrebbe ripartire dalla Terza Categoria.