CATANIA – Accumulati ai bordi delle strade. Accatastati lungo i marciapiedi, accanto ai cancelli, vicino le abitazioni. I materiali trasportati dalla tromba d’aria che, sabato notte, ha colpito la zona sud di Catania sono ancora lì, in attesa che vengano rimossi.

La segnalazione

La segnalazione è del consigliere del sesto municipio, Lorenzo Leone. “Qui nel quartiere la situazione è ancora difficile – afferma. Ieri, in consiglio, a nome del gruppo ItaliaViva abbiamo sollecitato l’intervento per rimuovere i rifiuti ancora presenti che, in caso di nuove piogge, andrebbero a ostruire i tombini, causando ancora allagamenti”.

La replica

A Leone risponde l’assessore all’ambiente del Comune di Catania, Fabio Cantarella. Nuovamente, a quanto pare. “Abbiamo predisposto il progetto di bonifica speciale, che non rientra nel capitolato di appalto – spiega il delegato della giunta comunale, sorpreso della richiesta. “Ne ho parlato proprio ieri mattina, rispondendo al consigliere Leone in occasione della seduta del consiglio di quartiere – prosegue Cantarella – evidenziando i passaggi necessari”.

Il provvedimento

La direzione ecologia del Comune è all’opera. “Stiamo predisponendo un ordine di servizio apposito – continua l’assessore – ma occorre fare il provvedimento e mandarlo alla Ragioneria comunale. Servono inoltre i tempi tecnici per i protocolli per la rimozione dei rifiuti speciali – precisa -che necessitano dell’autorizzazione dell’Asp. Una volta ottenuto tutto, procederemo alla rimozione”. Le risorse per effettuare l’opera straordinaria sono comunali.