Verso il nuovo Dpcm: il premier Conte parlerà stasera

Il premier Giuseppe Conte, secondo quanto si apprende, si è collegato alla riunione della Conferenza Stato-Regioni. Il premier è intervenuto al termine della discussione su una serie di provvedimenti ordinari ed ora è in corso un confronto con i presidenti e i ministri Speranza e Boccia. Attesa per il nuovo Dpcm che regolerà le misure anti Covid durante le festività: il premier ha annunciato su Facebook una conferenza stampa per le 20.15. Sarà lui ad illustrare tutti i nuovi provvedimenti che saranno in vigore in Italia da domani. Oggi, infatti, scade il vecchio Dpcm.