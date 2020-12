Assegnati i premi Angi

Palermo – Meritocrazia, ricerca, capacità di esaminare il presente e programmare il futuro: questi i punti cardine del Premio ANGI dedicato ai giovani innovatori italiani giunto quest’anno alla sua terza edizione. Un’edizione speciale, che si è svolta nel pieno rispetto delle norme anti Covid-19, ed è stata organizzata con un grande evento in formato “phygital” il 2 e 3 dicembre presso i Baglioni Studios a Roma e in streaming su Ansa.it. L’ANGI – Associazione Nazionale Giovani Innovatori – è punto di riferimento in Italia per l’innovazione, promuovendola in tutte le sue realtà e sviluppando sinergie tra privati, scuole, università, aziende, associazioni di categoria e istituzioni nazionali ed internazionali. Tra i responsabili del Premio, insieme a Gabriele Ferrieri, presidente ANGI, anche Nunzio Panzarella, membro dell’Ufficio di presidenza di ANGI e vicepresidente di Confassociazioni Comunicazione, oltre che referente di progetti di innovazione presso la Regione Siciliana. Giovane “public affairs advisor”, con una formazione in giurisprudenza e un background maturato nel campo dei mass media, comunicazione e studi d’opinione , oltre all’attività di advisor nelle relazioni istituzionali, cura progetti di consulenza editoriale e immagine per personaggi politici e manager. Tra gli sponsor dell’evento anche il gruppo editoriale Excellence.

Molte le startup in lizza per il premio in 11 categorie, dal food-agritech alla comunicazione e mass media, dall’energia e ambiente, scienza e salute all’economia e finanza, tra le quali la Sicilia, e le star-up siciliane, sono state protagoniste. Annoverando tra i premiati Roberto Lagalla, assessore regionale a istruzione e formazione di Regione Siciliana e uomo di punta del governo siciliano (già rettore dell’università di Palermo). Francesa Isgrò, avvocato, donna in carriera, attualmente presidente cda di Enav SpA e consigliere di Poste italiane. Nicola Fiasconaro, Cavaliere del lavoro e industriale siciliano operante nel campo dolciario (in particolare i panettoni Fiasconaro, che ogni anno fa con Dolce e Gabbana). Michele Pennisi, Arcivescovo di Monreale, molto vicino al Papa, uomo appassionato di arte e “padre” del percorso Unesco arabo normanno di Palermo, Monreale e Cefalù. Adolfo Urso, senatore catanese di FdI, attuale vicepresidente del Copasir, esperto conoscitore di politica estera e intelligence. E ancora, Riccardo Di Stefano, presidente Confindustria Giovani, e Francesco Mastrandrea, presidente Confagricoltura Giovani. Tra gli ospiti nazionali più in vista, anche il Dottor Nino Carmine Cafasso, Giuslavorista, esperto in Diritto del Lavoro e Ceo dello Studio Cafasso & Figli, con 11 sedi in Italia una delle quali a Palermo, dove il Dottor Cafasso, e il suo team, operano a pieno titolo. E Barbara La Rosa, Ceo di AB – Agenzia di Comunicazione, con sede principale a Roma ma attività di Comunicazione e Ufficio Stampa sviluppate in tutto il territorio nazionale. La grande attenzione di ANGI alle tematiche sociali ha riservato quest’anno anche un riconoscimento speciale alla giovane Alessia Bonari, l’infermiera 23enne il cui volto segnato dalla mascherina è diventato il simbolo della lotta al Covid-19, che ha ricevuto il Premio ANGI Innovation Leader Award anche come segno di gratitudine per tutti gli operatori sanitari che stanno combattendo in prima linea la battaglia contro il Coronavirus.