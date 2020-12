Assenteismo al Comune, Orlando: “Prenderemo misure severe”

PALERMO – Blitz sull’assenteismo al Comune di Palermo, linea dura di Orlando. “Grande apprezzamento per l’attività di indagine della Polizia municipale e dei Carabinieri che ha permesso di individuare, con la massima collaborazione dell’amministrazione comunale, un altro dei tasselli della gravemente difettosa situazione dell’ufficio che si occupa della gestione dei cimiteri comunali. Ai provvedimenti dell’autorità giudiziaria seguiranno, oltre alla ovvia costituzione di parte civile, da subito delle severe misure disciplinari, commisurate alla gravità dei comportamenti che hanno arrecato un danno gravissimo non solo all’immagine dell’amministrazione, ma soprattutto ai servizi resi ai cittadini e, in particolare, ai familiari dei defunti”.

Lo dicono il sindaco Leoluca Orlando, il vice sindaco Fabio Giambrone e l’assessore Sergio Marino in merito all’inchiesta sui “furbetti del cartellino” al Comune di Palermo che ha portato a 18 misure cautelari. Gli impiegati indagati per truffa sono 55. (ANSA).