Barbagallo: “In Parlamento nessuna traccia della Finanziaria”

PALERMO – Con la relazione del segretario regionale, Anthony Barbagallo, si è aperta – su Zoom – la direzione regionale del Pd Sicilia, presieduta da Antonio Ferrante, allargata anche ai neo responsabili dei 22 dipartimenti tematici. Oltre a un messaggio di vicinanza ai pescatori di Mazara del Vallo, trattenuti da oltre 90 giorni in Libia, e ai loro familiari, il segretario ha incentrato la sua relazione “sulle inefficienze del governo regionale, inadeguato a fronteggiare l’emergenza Covid-19”. “Per la prima volta, a dimostrazione dell’assoluta improvvisazione che impera nell’esecutivo, all’Ars non è ancora arrivato il giudizio di parifica della Corte dei Conti e non c’è alcuna traccia della Finanziaria”, ha detto. Ampio spazio anche sulle misure e i progetti da sviluppare per sfruttare le risorse messe a disposizione dal Recovery fund: economia green, adeguamento delle infrastrutture viarie, le Zes, la fiscalità di vantaggio, l’occupazione giovanile, riqualificazione del sistema sanitario e di quello scolastico sono alcuni dei punti su cui il Pd siciliano ha definito una proposta, che non sia un mero libro dei sogni, che parte dal confronto e dalle proposte provenienti dai territori e dalle associazione di categoria.

(ANSA).