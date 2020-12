Si tratta di circa tremila pezzi custoditi in camera da letto.

Le fiamme gialle di Catania hanno sequestrato circa 3 mila artifizi pirotecnici illegali con un alto potenziale esplosivo in un’abitazione del popolare quartiere di San Giorgio. Gli oggetti, dotati di elevatissima potenzialità esplosiva, erano “tranquillamente” custoditi in camera da letto. Per l’illecita detenzione di materiale esplodente, sono scattate due denunce.