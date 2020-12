Catania, Confente: “Felice di essere qui, siamo un gruppo”

CATANIA – “Sono approdato in Sicilia per conquistarmi spazio nonostante ci fossero due bravissimi professionisti, mi sono fatto trovare pronto. L’impatto è stato ottimo per tutti, anche la seconda occasione”. Così Alessandro Confente, portiere del Catania. Il giovane estremo difensore, sbarcato in Sicilia questa estate, sta dimostrando di poter essere utile alla causa dei rossazzurri, dopo i forfait di Santurro e Martinez: “Siamo un gruppo che pensa positivo e poi lavoriamo tanto. Se sorge una difficoltà, invece di tenercela dentro, cerchiamo di risolverla. Stiamo imparando a conoscerci partita dopo partita – ha concluso Confente -. Ma adesso siamo più squadra“.