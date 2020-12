Condannato per detenzione e spaccio, è ai domiciliari

I Carabinieri della Stazione di San Giovanni La Punta hanno arrestato il trentanovenne Gaetano Rizzo in esecuzione di un ordine per l’espiazione di pena detentiva emesso dalla Corte di Appello di Catania. L’uomo, già condannato dai giudici per spaccio e detenzione illecita di sostanze stupefacenti, reato commesso nel 2014, deve scontare una pena residua equivalente a mesi 6 di reclusione. L’arrestato, assolte le formalità di rito, è stato posto in regime di detenzione domiciliare.