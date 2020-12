Covid, arrivati dalla Cina 13500 camici per medici

CATANIA – I funzionari dell’Agenzia Dogane e Monopoli di Catania hanno sdoganato 13.500 camici chirurgici in “tessuto non tessuto” (TNT) di provenienza cinese. I dispositivi sanitari monouso, importati da un’azienda di distribuzione commerciale, sono stati resi disponibili in tempi brevissimi, attraverso la procedura di svincolo diretto, per essere consegnati a strutture ospedaliere, case di cura e altri enti di assistenza sanitaria. (ANSA).