Decathlon ci riprova per Palermo ma non è ancora fatta

Il colosso dell’attrezzatura e dell’abbigliamento sportivo vuole sbarcare a Palermo. Decathlon, l’azienda francese di articoli sportivi, una fra le più famose al mondo, con oltre 1500 negozi, potrebbe entrare a far parte del centro commerciale Conca D’Oro, rilevando quello che prima era lo spazio del supermercato Auchan.

“Potrebbe”, perché in realtà dietro alle trattative per l’apertura è nata una forte polemica. Sembrerebbe infatti che l’azienda non intenda assumere tutti gli ex dipendenti, licenziati in seguito alla chiusura. Il problema sta nel fatto che l’attività che andrà a insediarsi richiede un personale specializzato, che non corrisponde a quello dell’ex supermercato.

Marianna Flauto, segretario generale UILTuCS Sicilia, afferma che “La cassa integrazione non può essere la soluzione. L’azienda, all’incontro istituzionale realizzato con l’ispettorato territoriale del lavoro, ha assunto un atteggiamento intransigente e non ha dato risposte certe sulla salvaguardia dei lavoratori rimasti fuori dal passaggio a Pianeta Cospea (Conad)”.

Già un precedente tentativo di aprire a Tommaso Natale si era impantanato tra le pastoie della burocrazia.