I presepi si fanno ammirare in mostra on line

Presepi in mostra online. È questa la nuova iniziativa in grado di garantire a tutti i credenti la possibilità di ammirare la bellezza del presepe.

Da sempre l’arrivo del Natale ha significato, per tutti i credenti e per le associazioni religiose, la necessità e la voglia di organizzare una mostra di presepi per tutta la comunità, ma quest’anno l’emergenza sanitaria ha impedito la normale organizzazione degli eventi religiosi legati al Natale. Le associazioni culturali e religiose non si sono fermate e da questo è nata un’iniziativa che ha coinvolto molte città e molti paesi di tutt’Italia.

“Intorno al presepe”

In provincia di Palermo, precisamente nel comune di Terrasini, “Così per passione – Associazione Culturale” ha promosso su Facebook l’iniziativa, assolutamente gratuita, dal titolo “Intorno al presepe… idee, emozioni, sensazioni”. L’iniziativa si svolgerà su Facebook attraverso i canali dell’associazione e il primo evento-incontro si terrà lunedì 7 dicembre, alle ore 17, con l’arcivescovo di Monreale, monsignor Michele Pennisi, il sindaco Giosuè Maniaci, gli assessori Arianna Fiorenza e Vincenzo Cusumano. All’evento parteciperà anche un personaggio del mondo dello spettacolo, che svolgerà una speciale performance natalizia.

Inviate le foto dei vostri presepi

Coloro che sono desiderosi di partecipare sono invitati da “Così per passione – Associazione Culturale” a inviare, dal 7 dicembre 2020 al 5 gennaio 2021, una o più fotografie (per un massimo di 5 foto) e/o una o più video (per un massimo di 3 video) con un sottofondo musicale, in cui si possa prendere visione i dettagli del presepe. Per la realizzazione dello stesso, non sono previste regole, sia per quanto concerne i materiali utilizzati, sia per quanto concerne forma e dimensioni. L’invito è a mettere un like alle relative foto e ai video caricati sulla pagina; i tre video e le tre foto con più like riceveranno un premio simbolico.

“Il Natale porti speranza”

“La nostra iniziativa – ha sottolineato il presidente dell’associazione, Ino Cardinale – si propone quale gesto di fiducia e di augurio che oltrepassi le nostre forze; un modo per “gettare” il nostro cuore e il nostro sguardo oltre ogni ansia, ogni smarrimento, oltre le innumerevoli difficoltà che stiamo vivendo, sì che il Natale rechi speranza nel mondo e nelle nostre case”.