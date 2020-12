“L’odissea” del boss di Adrano: Crimi torna dietro le sbarre

ADRANO – È passato in sordina l’arresto di ieri di Salvatore Crimi, esponente dei Santagelo-Taccuni di Adrano, da parte dei carabinieri. Il boss è uno di quegli oltre 300 nomi finiti nell’ormai famosa lista degli scarcerati nel primo lockdown della pandemia. Crimi è finito dietro le sbarre di una cella di Bicocca per terminare di espiare una pena per estorsione in un processo davanti al Tribunale di Enna. La scarcerazione è prevista per il prossimo 12 febbraio 2021. Ma il difensore, l’avvocato Pietro Scarvaglieri, è già pronta a dare battaglia per ottenere una liberazione anticipata.

Salvatore Crimi in questi ultimi mesi è passato dai domiciliari alla detenzione in carcere diverse volte. La Corte d’Appello di Catania, infatti, aveva aggravato la sua misura dopo una relazione della Polizia del Commissariato di Adrano che parlava di violazioni di alcune prescrizioni della misura cautelare. Una decisione che però è stata impugnata dal difensore davanti al Tribunale del Riesame che ha annullato il provvedimento della Corte e disposto gli arresti domiciliari. Ma il ritorno a casa è durato qualche settimana: qualche giorno fa nella dimora di Crimi, nel quartiere Monterosso di Adrano, hanno bussato i carabinieri per eseguire l’ordine di carcerazione della magistratura ennese.

Salvatore Crimi, esponente di Cosa nostra ad Adrano, è stato condannato a 20 anni in primo grado al termine del processo abbreviato scaturito dall’inchiesta Adranos. Un’operazione che ha disarticolato la cupola dei Santangelo-Taccuni di cui l’imputato farebbe parte. Si sta celebrando, davanti alla Corte d’Appello, il secondo capitolo del procedimento penale.