Morto Bernardo Triolo, segretario Generale del Comune di Marsala

AGRIGENTO – Il coronavirus miete un’altra vittima in provincia di Agrigento. Si tratta di Bernardo Triolo, segretario Generale del Comune di Marsala, originario di Montevago, deceduto questa mattina a soli 56 anni all’ospedale ‘Giovanni Paolo II’ di Sciacca, dove si trovava ricoverato nel reparto di terapia intensiva ormai da qualche giorno. Era risultato positivo al Covid-19.

Dopo un breve periodo trascorso in casa le sue condizioni si sono aggravate ed era stato dunque ricoverato nel nosocomio agrigentino. Triolo era una figura molto nota e apprezzata in tutta la zona del Belice e nel Trapanese. Da oltre dieci anni, infatti, ricopriva la carica di segretario del Comune di Marsala ed era anche membro del Consorzio Trapanese per la legalità e lo Sviluppo. “Montevago – ha affermato il sindaco Margherita La Rocca Ruvolo – perde un figlio giovane, un professionista stimato e un grande lavoratore”.

Cordoglio a cui si associa il direttore del Consorzio Trapanese per la Legalità e lo Sviluppo, Antonella Marascia: “Non per paura ma per cultura, era questo il senso della prevenzione della corruzione secondo Bernardo Triolo, che lascia un grande vuoto umano e professionale in un territorio che lo ha visto quale baluardo di legalità e competenza nella pubblica amministrazione”.