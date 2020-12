Centro scommesse: 80 mila euro di multa al titolare

CATANIA – Personale della squadra amministrativa del commissariato di polizia di Nesima ha denunciato in stato di libertà L. A. G. per violazione della normativa sulle sala scommesse, non avendo esposto la tabella dei giochi proibiti. Lo stesso, inoltre, fornendo una scusa non ha mostrato le concessioni rilasciate da un noto sito telematico che, opera nel settore delle scommesse. Per tali motivi l’uomo di 40 anni è stato sanzionato sia amministrativamente, per un addebito totale di 80 mila euro, che penalmente con il suo il deferimento all’autorità giudiziaria. Il locale è stato chiuso per 5 giorni e i tre computer con le relative stampanti sono stati sequestrati“