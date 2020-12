“Rischiamo un nuovo esodo dal Nord al Sud”, nuovo Dpcm e timori

Sorvegliate speciali’ per il weekend, per il ponte dell’Immacolata e per tutte le festività le vie dello shopping della Capitale e le zone di ritrovo particolarmente frequentate. Riconfermato il dispositivo di sicurezza degli ultimi weekend con un’intensificazione dei controlli estesa anche a Trastevere e all’Eur dove si erano verificati maggiori assembramenti. E’

quanto emerge dalla riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza, presieduta dal prefetto Piantedosi. Nell’incontro sono state messe a punto le misure di sicurezza per i prossimi quattro giorni. Intanto il governatore della Lombardia, Attilio Fontana, manifesta il suo timore: un nuovo esodo dal Nord verso il Sud. “Il 19 dicembre rischiamo di rivivere quello che abbiamo già visto tra il 7 e l’8 marzo – ha affermato -. Sarà necessario parlare con prefetture e forze dell’ordine per evitare che in quel momento si creino più danni rispetto a quelli che si cercano di evitare con il nuovo decreto per il Natale”.