Scarpinato: “Il bilancio di Orlando condanna le Partecipate”

PALERMO – “La giunta Orlando ha deciso di condannare a morte le aziende partecipate del Comune di Palermo che erogano servizi. I tagli proposti e approvati alle aziende, previsti nel bilancio di previsione dell’esecutivo cittadino, rischiano di essere una mazzata definitiva soprattutto per Amat e Rap”. Lo dice il capogruppo di Fratelli d’Italia a Sala delle Lapidi, Francesco Scarpinato, componente della sesta commissione che si occupa anche delle partecipate. “Pensare di togliere oltre tre milioni di euro ad Amat è pura follia – dice Scarpinato – così come non si capisce perché tagliare a Rap i fondi per le derattizzazioni, in un momento in cui la città è piena di rifiuti e che dunque avrebbe bisogno di un’attività rivolta alla sanificazione delle strade ridotte in troppe zone a letamaio, o falcidiare le somme destinate alla pulizia e alla manutenzione delle caditoie, nonostante i continui allagamenti in città. In totale – osserva Scarpinato – si tratta di 13,5 milioni che vengono tagliati a tutte le aziende, comprese Sispi, Amg e Amap. I palermitani sono stanchi di pagare le tasse ricevendo in cambio servizi non all’altezza. In consiglio comunale il centrodestra lotterà per cambiare profondamente un bilancio che punisce e mortifica la città e i palermitani”. (ANSA).