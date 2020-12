Weekend di forte maltempo: ‘Piogge, neve e nubifragi al Sud’

Sarà un weekend di forte maltempo, il prossimo, con neve copiosa sulle Alpi (accumuli di oltre un metro), piogge forti e temporali su coste e pianure, domenica nubifragi al Sud. E il maltempo dovrebbe proseguire per il Ponte dell’Immacolata. Secondo le previsioni di Carlo Migliore, meteorologo di 3bmeteo.com, la causa di queste condizioni meteo sfavorevoli sarà l’estensione di un’area di bassa pressione attualmente presente tra l’Europa occidentale e il Regno Unito e tutta l’Italia. “Sono dinamiche anomale per il mese di dicembre, più tipiche dell’autunno”, nota il meteorologo. Domani l’intensa perturbazione agirà prevalentemente sulle regioni centro-settentrionali. Piogge forti e temporali interesseranno l’area tirrenica soprattutto della Toscana e in serata anche il basso Lazio con possibili nubifragi su Roma.

Piogge abbondanti anche su Emilia Romagna e Triveneto, anche qui con possibili temporali e nubifragi, specie sul Friuli. La neve cadrà abbondante sulle Alpi e le Prealpi centro orientali oltre i 700-1100m. Migliore invita poi a fare attenzione ai venti, forti di scirocco sul Tirreno centrale e il medio alto Adriatico con possibilità di burrasche e mareggiate. Domenica nel mirino del maltempo saranno le regioni meridionali con forti temporali e nubifragi su Campania, Sicilia, Calabria e da metà giornata anche su Puglia e Basilicata. Piogge abbondanti, sempre secondo il meteorologo di 3bmeteo.com, sono previste anche sul medio Adriatico e in una prima fase ancora su Lazio , Umbria e Toscana. Maltempo si registrerà anche su parte del Nord, segnatamente Lombardia e Triveneto con nubifragi sul Friuli. Nevicherà ancora copiosamente sulle Alpi e le Prealpi. Il maltempo dovrebbe anche proseguire per il Ponte dell’Immacolata: le prime indicazioni di Lorenzo Badellino, meteorologo di 3bmeteo.com, sono per precipitazioni diffuse, in particolare al Centronord e soprattutto sul versante tirrenico. (ANSA).