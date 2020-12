Catania, Ferraù: “Concentrati sull’affare con Tacopina”

CATANIA – “Qualche interesse nei confronti del Catania c’è stato anche da altri soggetto, noi però siamo concentrati sull’affare Tacopina”. A rivelarlo è il presidente della Sigi, Giovanni Ferraù. Intervistato da Telecolor, l’avvocato Ferraù ha poi proseguito: “La trattativa è in stato avanzatissimo, l’unico problema è forse legato alla questione Covid per il rientro di Tacopina in Italia”.

“Conoscendolo, il piacere di essere presente per la firma di suo pugno è unico – ha concluso il numero uno della Sigi -. L’idea nostra è che il Catania debba avere una proprietà forte economicamente da farci tornare subito in Serie B, possibilmente anche quest’anno, e poi perchè no in A l’anno successivo”.