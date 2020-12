Comuni, scuola, sanità e finanza: lunedì il convegno dell’Asael

PALERMO – Il rapporto degli enti locali con lo Stato e la Regione Siciliana, la scuola, la sanità e la finanza locale. Questi i temi che saranno al centro di una videoconferenza in remoto organizzata dall’Asael, associazione che riunisce gli amministratori locali siciliani, per lunedì 7 dicembre, alle 16. L’evento arriva al termine del quarto corso di formazione politico-istituzionale per giovani amministratori locali promosso dall’associazione presieduta da Matteo Cocchiara.

Alla videoconferenza, che si svolgerà sulla piattaforma ‘Zoom’, parteciperanno il parlamentare nazionale Giorgio Trizzino, componente della commissione Bilancio della Camera, e i deputati regionali Stefano Pellegrino e Giuseppe Lupo, rispettivamente presidente della commissione Affari istituzionali e componente delle commissioni Bilancio ed Affari europei dell’Ars. Presenti anche i sindaci di Termini Imerese, Balestrate e Baucina, Maria Terranova, Vito Rizzo e Fortunato Basile, oltre che la consigliera comunale di Palermo Valentina Chinnici.

“Sarà l’occasione per tracciare un bilancio del nostro corso di formazione per amministratori locali che si sta rivelando sempre di più uno strumento utile per i giovani, che si affacciano ora alla gestione della cosa pubblica, ma anche per i più esperti – afferma Cocchiara -. L’iniziativa, inoltre, ci consentirà un confronto diretto con i rappresentanti delle assemblee legislative nazionale e regionale su temi cruciali per la vita dei Comuni”.