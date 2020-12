Cristaldi: “Cavese squadra con giocatori di talento”

CATANIA – Il Catania domani ospiterà la Cavese. In panchina ci sarà ancora una volta Cristaldi che sostituirà lo squalificato Raffaele.

Alla vigilia del match il tecnico ha parlato così: “Ci attende una gara importantissima e piena di insidie, non guardiamo la classifica perché può ingannare: i nostri avversari sono ultimi con 5 punti ma sappiamo che dispongono di giocatori di talento e che sono molto affiatati”.

Il vice allenatore rossazzurro ha parlato anche del gruppo che cresce: “Abbiamo tanta autostima e il gruppo sta crescendo continuamente, speriamo di continuare su questa strada. Verranno a fare la “guerra” in senso calcistico, come dichiarato anche dal loro presidente. Ci sarà sicuramente un poco di stanchezza, è normale, ma dobbiamo andare oltre, dobbiamo fare una grande partita senza cercare alibi”.

“Siamo in emergenza soprattutto a centrocampo ma non ci piangiamo addosso. Tonucci e Piccolo – annuncia l’allenatore – sono disponibili, valuteremo ulteriormente le condizioni di Izco. Reinhart? Si allena con noi, è un giocatore di qualità, in queste prime settimane da aggregato ha dimostrato di avere qualità importanti ed è l’ennesimo giovane scelto dal Catania, una società che punta molto sui ragazzi di talento: Pecorino, Biondi, Noce e gli altri sono d’esempio”.

“In fase di impostazione lavoriamo anche sull’apporto dei centrali difensivi, più andiamo avanti e più cresciamo anche in consapevolezza, domani peserà l’assenza di Maldonando e cercheremo altre soluzioni. Scioglieremo gli ultimi dubbi di formazione in prossimità del fischio d’inizio. Emmausso e Noce dovranno farsi trovare pronti quando saranno chiamati in causa, stanno crescendo fisicamente e siamo contenti. Siamo molto soddisfatti anche per il rendimento di Zanchi, sapevamo fosse un giocatore duttile e di qualità”. In chiusura Cristaldi ha voluto rivolgere gli auguri di compleanno a Raffalele nella speranza di fargli un regalo domani: “I nostri migliori auguri a mister Raffaele per i suoi 45 anni, domani speriamo di regalargli la vittoria, sarebbe il dono più bello”.