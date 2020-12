DIRECAS, 40 anni di eccellenza in ambito fiscale

Possiedi un punto vendita o un ristorante e vorresti soluzioni aggiornate in ambito fiscale? DIRECAS, azienda leader nella realizzazione di programmi gestionali, nella commercializzazione ed assistenza tecnica di registratori di cassa telematici, palmari per comande, bilance elettroniche, software e eCommerce, è presente sul mercato dal 1980.

Forte della sua esperienza quarantennale, DIRECAS è la soluzione ideale per qualsiasi attività commerciale sia retail che food. I suoi gestionali sono perfetti per ristoranti, supermercati, tabaccherie e tutti i negozi che si occupano di vendita al dettaglio.

Coadiuvata da personale altamente specializzato, l’azienda palermitana è tra le poche in grado di offrire un pacchetto chiavi in mano proponendosi come unico riferimento in ambito fiscale, software e hardware. Una situazione vantaggiosa per il cliente in termini di qualità e servizio.

Che abbiate un unico punto vendita o più filiali, DIRECAS metterà in campo tutta la sua esperienza e curerà ogni aspetto: dalla scelta dei prodotti all’installazione dei software fino alla gestione di e-commerce collegati con i gestionali retail e food. È inoltre possibile fornire software personalizzati in base alle esigenze di ogni cliente.

Per il 2021 l’azienda sta mettendo a punto un nuovo progetto. Si tratta di una cassa self-service, ideale per il food e lidi balneari, che consentirà al cliente di farsi lo scontrino da solo velocizzando le code e accorciando i tempi di attesa. La cassa self sarà collegata direttamente al gestionale del punto vendita comunicando con le stampanti in cucina, con la produzione e con il magazzino per l’approvvigionamento delle materie prime.

Approfitta del credito d’imposta del 45+40% per acquistare il cassetto elettronico per la gestione dei contanti Cashlogy Pos1500 – Azkoyen e tanti altri prodotti

C’è tempo sino al 31 dicembre 2020 per usufruire degli incentivi fiscali (credito d’imposta del 45+40%) sull’acquisto di sistemi informatici e cassetti elettronici all’avanguardia. Tra questi Cashlogy, la nuova tecnologia per la gestione automatizzata dei pagamenti in denaro contante applicata al mondo food e retail. Grazie al credito d’imposta e al leasing operativo, sarà possibile averlo ad un prezzo davvero competitivo.

Ecco alcuni vantaggi di questo prodotto altamente innovativo disponibile da subito presso DIRECAS:

· Velocizza la chiusura cassa

· Elimina gli ammanchi di cassa

· Risolve i problemi di igiene

· Diminuisce il rischio di rapine

· Niente più soldi falsi

La lotteria degli scontrini

DIRECAS mette la propria professionalità al servizio dei titolari di attività commerciali che non vogliono farsi trovare impreparati all’appuntamento con la lotteria degli scontrini, il nuovo concorso a premi gratuito collegato allo scontrino elettronico aperto a tutti i cittadini maggiorenni e residenti in Italia che acquistano beni e servizi di importo pari o superiore a 1 euro. L’azienda palermitana provvederà ad aggiornare le casse telematiche in termini di legge. In tal modo, gli esercenti saranno in grado di leggere correttamente il codice lotteria fornito dai clienti che vorranno tentare la fortuna con il Fisco.

Come funziona la lotteria

Dal 1° dicembre 2020 è attivo lo spazio “Partecipa ora” dove puoi generare il tuo codice lotteria.

Bastano tre semplici passaggi:

· Inserisci il tuo codice fiscale sul portale

· Genera il tuo codice personale

· Salvalo sul tuo smartphone, mostralo all’esercente prima che emetta lo scontrino

Dal 1° Gennaio 2021, data di inizio della lotteria, sei pronto per giocare.

I premi in palio

Le estrazioni “ordinarie” premiano solo i consumatori:

· Sette premi di 5.000 euro ciascuno ogni settimana;

· Tre premi da 30.000 euro ciascuno ogni mese;

· Un premio di 1 milione di euro ogni anno.

Nel caso di estrazioni “zerocontanti”, lo scontrino estratto premia sia il consumatore, sia l’esercente:

· Quindici premi da 25.000 euro ciascuno per il consumatore e quindici premi da 5.000 euro ciascuno per l’esercente, ogni settimana;

· Dieci premi di 100.000 euro ciascuno per il consumatore e dieci premi di 20.000 euro ciascuno per l’esercente, ogni mese;

· Un premio di 5.000.000 di euro per il consumatore e un premio di 1.000.000 di euro per l’esercente, ogni anno.

