Donna trovata morta in casa, indagini della polizia

PALERMO – Una donna di 32 anni è stata trovata morta in casa dal suo compagno a Palermo in via Discesa delle Capre nel centro storico. Sono arrivati gli uomini della polizia scientifica che stanno eseguendo i rilievi. La giovane che faceva uso di stupefacenti potrebbe essere vittima di un’overdose. Al momento gli agenti stanno sentendo il compagno. Si attende l’arrivo del medico legale per accertare le cause del decesso. (ANSA).