FC Messina, Grabinski: “FIGC deve aiutare club, sennò falliranno”

MESSINA – “Dal punto di vista economico bisognerà aggiungere spese legate al nuovo protocollo, per cui penso che la Figc debba intervenire con aiuti concreti, altrimenti sarà la fine per molti club!”. Così il direttore sportivo dell’FC Messina, Cesar Grabinski, ai microfoni de La Gazzetta del Sud, in merito all’attuale situazione che sta vivendo il calcio dilettantistico: “Niente Coppa Italia? Bene, adesso mi aspetto di giocare anche di mercoledì per recuperare le sei giornata annullate causa covid”, ha concluso Grabinski.