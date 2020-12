Festa in casa e foto sui social: 42 multati a Siculiana

AGRIGENTO – Hanno deciso di organizzare una festa privata in una casa a Siculiana, nell’agrigentino, in barba alle ormai note norme anti-covid che vietano anche la minima forma di assembramento. Non contenti hanno anche immortalato e postato sui social i momenti del party. Una mossa non esattamente “brillante” che non è passata inosservata ai carabinieri della locale stazione e ai colleghi della Compagnia di Agrigento che, in pochissimi minuti, sono andati a controllare. Una volta giunti sul posto i militari dell’Arma hanno trovato sotto lo stesso tetto oltre quaranta persone, provenienti anche da paesi limitrofi, nel bel mezzo di un party tra birre e musica. Alcuni di loro erano anche senza mascherina.

Il bilancio, al termine dei controlli, è di 42 persone – tra i venti e i quarant’anni – sanzionate con una multa di 400 euro ciascuno. Controlli ancora più stringenti, come chiesto dal Prefetto di Agrigento Maria Rita Cocciufa, saranno effettuati nei prossimi giorni in vista delle festività natalizie.