Foggia-Palermo: i dubbi di Boscaglia e il probabile undici

CALCIO - SERIE C

I rosanero dopo il pareggio interno per 3-3 contro la Viterbese sono chiamati al riscatto

PALERMO – Ripartire. Il Palermo dopo il pari per 3-3 contro la Viterbese è chiamato ad invertire il trend per cercare di riproporsi in zona playoff. I rosanero nelle ultime cinque gare, disputate tutte al “Barbera”, ha totalizzato tre vittorie, un pareggio e una sconfitta.

La formazione di Boscaglia, domani alle 14 sfiderà il Foggia di Marchionni allo “Zaccheria”, gara valida per la quattordicesima giornata del campionato di Serie C girone C.

Il tecnico rosanero dovrà fare a meno di Almici e Rauti. Il primo infortunatosi dopo uno scontro di gioco nel corso del match contro la Viterbese, il secondo uscito malconcio dalla sfida contro la compagine laziale.

Nessun dubbio per Boscaglia per quanto concerne il modulo, ovvero il 4-2-3-1. Tra i pali ci sarà Pelagotti; davanti a lui coppia centrale composta da Somma e Marconi, mentre sulle corsie Accardi e Crivello; in mediana sicuro di un posto Odjer, con al suo fianco uno tra Palazzi e Broh, col primo favorito sul secondo; al centro dell’attacco confermato Saraniti, con alla sue spalle Silipo, Luperini e Floriano.

PALERMO (4-2-3-1): Pelagotti; Accardi, Somma, Marconi, Crivello; Odjer, Palazzi; Silipo, Luperini, Floriano; Saraniti. Allenatore: Roberto Boscaglia.