Kacerik: “Costa Masnaga squadra di talento”

RAGUSA – La Passalacqua Ragusa è pronta a scendere in campo. La squadra di coach Recupido domani, alle ore 16, affronterà Costa Masnaga.

Alla vigilia della gara la guardia del club ragusano Martina Kacerik ha parlato così: “Sono felice di avere recuperato dallo stop. Sto rientrando in forma e non vedo l’ora di essere in campo con le mie compagne. Domenica incontriamo Costa Masnaga e dobbiamo stare concentrare perché è una squadra giovane ma con talento. Loro sono aggressive e corrono, quindi dobbiamo impostarla bene”.

”Spero di tornare presto in campo con le mie compagne perché voglio dare i limo contributo”