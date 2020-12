Palazzotto: “Bimbo migrante malato, va trasferito subito”

PALERMO – “È arrivato a Lampedusa il 5 novembre insieme a suo padre. Il viaggio per mare è stata l’unica possibilità di cura per lui che a 7 anni non può camminare per una meningite. Ho chiesto che venga trasferito subito dall’hotspot di Pozzallo a una struttura dove possa essere curato”. Lo scrive su twitter il deputato di Leu, Erasmo Palazzotto, riferendo la vicenda di un bimbo di 7 anni. (ANSA)

Aggiornamento 20:30

Sarà sottoposto a tampone e se negativo sarà trasferito col padre in una struttura sanitaria adeguata il bimbo tunisino di sette anni, affetto da tetraparesi spastica, al momento ospitato presso l’hotspot di Pozzallo. Lo rende noto il sindaco di Pozzallo Roberto Ammatuna. “Il ragazzino, insieme al padre, è stato trasferito a Pozzallo da Lampedusa – prosegue il primo cittadino – dove è stato immediatamente attenzionato dai medici, sottoposto a tutti gli accertamenti del caso ed al quale è stata somministrata la terapia necessaria, mentre la situazione è continuamente monitorata dalla Prefettura di Ragusa e dal Ministero dell’Interno”. “Mi sento di dire, anche come medico – continua Ammatuna – che sarebbe stato più opportuno che l’autorità sanitaria di Lampedusa avesse previsto un suo trasferimento direttamente presso una struttura altamente specializzata dove, con immediatezza, poteva essere assistito in maniera più approfondita”. “Al momento sia il ragazzino che il padre continuano ad essere ospitati presso l’hotspot – afferma – perché nel gruppo trasferito insieme a loro da Lampedusa erano presenti altri soggetti risultati positivi al Covid-19 dopo gli opportuni controlli sanitari”.