Palermo, Ruisi: “Centro sportivo sogno che si realizza”

PALERMO – “C’è da fare i complimenti a Mirri, Di Piazza e Sagramola che finalmente sono riusciti a fare un importante passo avanti per la costruzione del centro sportivo che è un sogno per tutti noi da una vita, da sempre”. A dirlo ai microfoni di Live Sicilia è mister Pietro Ruisi, ex insegnate di tecnica calcistica del settore giovanile del Palermo.

Il club rosanero, infatti si è aggiudicato il bando per l’assegnazione del campo comunale di Torretta e ha praticamente definito l’acquisto da privati dei terreni che lo circondano. Un progetto che si realizzerà in due fasi e che inizialmente prevederà la costruzione di altri due campi da calcio che si andranno ad aggiungere a quello comunale, per un totale di tre.

“In tutti questi anni abbiamo vinto scudetto, fatto final eight, la finale del Viareggio, peccato non aver avuto un centro per migliorare ulteriormente – ha sottolineato Ruisi -. Il settore giovanile è sempre stato un fiore all’occhiello negli ultimi anni abbiamo tirato su giocatori importati come La Gumina, Da Graca, Fiordilino, Mazzotta, Barberis, Goldaniga, D’Amico e tanti altri”.

LE TEMPISTICHE

I lavori per la realizzazione del centro sportivo del Palermo dovrebbero partire ad agosto: “È una cosa fondamentale, probabilmente più dell’acquisto di un calciatore. Senza centro sportivo oggi fare calcio calcio è difficile. Va fatto bene con gente qualificata che possa migliorare i ragazzi di Palermo e provincia. E’ un qualcosa di importante anche per i più piccoli. La cosa che conta è la base, insegnare a giocare a calcio: tecnica e coordinazione”.

“In passato ci siamo presi grandissime soddisfazioni – ha raccontato Ruisi -. Il Palermo, che è una società giovane, sta facendo bene a crearsi delle fondamenta per provare a costruire qualcosa di importante. Veder crescere i ragazzi e i progressi che fanno settimanalmente è una cosa stupenda”, ha concluso l’ex insegnante di tecnica della società rosanero.