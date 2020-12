Pogliese reintegrato, le reazioni: “Bentornato, caro Salvo”

CATANIA – Il sindaco di Catania Salvo Pogliese sarà reintegrato nel suo ruolo di primo cittadino. Il ricorso circa la sospensione dalla carica di capo dell’amministrazione comunale è stato accolto dal Tribunale che ha inviato gli atti alla Corte Costituzionale. Il primo cittadino – così come ha appreso LiveSicilia – è stato informato questa mattina sull’esito del giudizio che “sospende” l’applicazione della Legge Severino, arrivata dopo la condanna in primo grado per peculato in merito alle cosiddette “spese pazze” all’Ars.

Una notizia che è stata accolta con grande entusiasmo dal mondo politico del centrodestra.

Tra i primi a commentare sono gli esponenti etnei di Forza Italia, con in testa Marco Falcone: “Con soddisfazione accogliamo la notizia del reintegro del sindaco Salvo Pogliese nel ruolo per cui era stato scelto dalla maggioranza dei catanesi. Si ristabilisce l’equilibrio democratico nell’amministrazione della nona città d’Italia. Catania vive, come tutto il Paese, un momento difficile ma ha saputo dimostrare tenacia e volontà di rialzarsi. Lo stesso ha fatto l’amico Salvo, confidando in questo primo buon esito della vicenda giudiziaria che lo riguarda. Siamo felici e molto vicini umanamente al sindaco che ritorna in campo, con l’entusiasmo e la capacità che lo ha sempre contraddistinto. Un grazie anche a tutti coloro che si sono impegnati, in questi mesi complicati, per traghettare la città sempre nel solco del buongoverno”, questa la nota congiunta inviata da Marco Falcone, commissario provinciale di Forza Italia, l’assessore comunale catanese Michele Cristaldi e i consiglieri etnei FI Giovanni Petralia, Agatino Giusti e Dario Grasso, a seguito dell’esito del ricorso sulla sospensione di Salvo Pogliese dalla carica di sindaco di Catania.

Interventi anche fuori dalla provincia di Catania. Il candidato a sindaco di Vittoria Salvo Sallemi, esponente di Fratelli d’Italia e sostenuto dall’intera coalizione di centro destra, ha dichiarato: “La notizia del reintegro del sindaco di Catania Salvo Pogliese ci riempie di gioia. Il tribunale di Catania ha infatti riconosciuto la fondatezza della questione di legittimità costituzionale relativa all’applicazione della legge, demandandone la risoluzione alla Corte Costituzionale. Abbiamo sempre sostenuto Salvo Pogliese nel corso di questi mesi, fiduciosi rispetto all’esito di un provvedimento atteso e finalmente arrivato. Sono certo – sostiene Sallemi – che Salvo potrà dimostrare nei successivi gradi di giudizio la sua piena estraneità rispetto ai fatti contestati nel procedimento che ha fatto scaturire la sospensione. Ogni comunità ha bisogno del suo sindaco e siamo felici nel sapere che Salvo porterà avanti il suo grande lavoro per Catania, in attesa che anche a Vittoria torni la democrazia e un sindaco eletto dai cittadini”.

Interviene anche il sindaco di Biancavilla, Antonio Bonanno: “La sospensiva del Tribunale restituisce alla Città di Catania ed alla Città Metropolitana il suo sindaco. Oggi il nostro territorio ritrova finalmente una guida. Questo è ciò che più conta. Bentornato, caro Salvo”.

Grande soddisfazione per il reintegro del Sindaco Salvo Pogliese anche da parte dei vertici regionali dell’UDC Decio Terrana (segr. Regionale), Carmelo Pellegriti(vice segr. Regionale) e Alessandro Porto (segr Provinciale): “Auguri e buon lavoro al Sindaco Pogliese, affinchè possa completare il progetto di rilancio della città di Catania”.

Parla di “atto significativo” Basilio Catanoso, di Fratelli d’Italia: “La decisione assunta dal Tribunale di Catania, che rinvia alla Corte Costituzionale la questione di legittimità della Legge Severino, è atto significativo che pone dubbi sostanziali quantomeno sulla parte della Legge che prevede la sospensione dagli incarichi dopo il primo grado di giudizio.

Sono felice per Salvo, perché sappiamo quanto tenga a guidare la comunità catanese, peraltro in un periodo storico travagliato e fuori dai normali schemi; sono felice per la Città di Catania, perché ritrova il proprio sindaco, democraticamente eletto già al primo turno di votazioni, e per il territorio della provincia etnea – prosegue Catanoso -. Adesso sarebbe giusto occuparsi della vicenda a livello politico e parlamentare, per rimettere la cosiddetta Legge Severino in linea con il diritto dei cittadini”.

Da Messina non si fa attendere il commento di Matilde Siracusano, deputata azzurra: “Giustizia e’ fatta. Salvo Pogliese torna a poter esercitare il ruolo, per il quale e’ stato scelto dai suoi concittadini, di sindaco di Catania. Nei mesi scorsi Pogliese ha dovuto subire un attacco mediatico inaccettabile, e uno stillicidio da parte di avversari politici che hanno usato una vicenda giudiziaria – ferma ancora al primo grado di giudizio – per tentare di disarcionare un sindaco legittimamente eletto. Adesso – conclude – almeno in parte, a Pogliese viene restituito quanto illegittimamente gli era stato tolto. Un grande abbraccio e un augurio di buon lavoro a Salvo”.

Ora i sindacati chiedono un immediato confronto a Pogliese sulla situazione della città. “Alla luce dell’avvenuto reintegro del sindaco di Catania, Salvo Pogliese, nelle sue piene funzioni”, Cgil, Cisl e Uil sottolineano la “necessita’ che la citta’ torni a dialogare con il primo cittadino”. Lo affermano i sindacati in una nota congiunta osservando che “in questi mesi infatti, in assenza di una figura istituzionale alla guida della citta’, il confronto tra sindacati e il Municipio si e’ ridotto a sporadici incontri con gli assessori; incontri non sempre efficaci” e “a nostro parere, e’ mancato anche un coordinamento tra i diversi settori”. “L’allontanamento del Comune dal mondo del lavoro e dei diritti . aggiungono Cgil, Cisl e Uil – si e’ purtroppo verificato in un momento storico in cui Catania paga un prezzo economicamente e socialmente alto, aggravato anche dal primo lockdown e dalla seconda ondata di pandemia ancora in corso. Per questo i segretari Giacomo Rota, Maurizio Attanasio ed Enza Meli, chiedono un incontro urgente al sindaco Pogliese, non solo sui temi complessivi ma anche sulle strategie di rilevante importanza, quali ad esempio il Recovery Fund o il Patto per Catania. E’ dunque necessario – ritengono i sindacati – un nuovo ‘tavolo’ di lavoro partecipato da tutte le forze sociali come e’ gia’ avvenuto in occasione della proclamazione del dissesto con il preciso obiettivo di passare dalle parole ai fatti Gia’ nei giorni scorsi avevamo segnalato al vicesindaco Bonaccorsi la necessita’ di tornare ad una piu’ trasparente e democratica relazione tra l’amministrazione comunale e le parti sociali; non sarebbe opportuno perdere altro tempo prezioso. Se cio’ accadesse – concludono Cgil, Cisl e Uil – andrebbe a discapito dei cittadini catanesi”.