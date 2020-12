Spettacoli di Natale, il Comune pubblica l’elenco degli ammessi

PALERMO – Il bando per il Natale 2020 di Palermo prosegue a tappe forzate: il Comune ha infatti stilato l’elenco degli ammessi tra coloro che si sono proposti per realizzare spettacoli e iniziative durante le feste. Ovviamente, vista la pandemia, tutto sarà rigorosamente in streaming; in base alle disponibilità di cassa, si capirà chi degli ammessi potrà accedere al finanziamento e per quale cifra. Un Natale decisamente strano per il capoluogo siciliano che proprio questo pomeriggio accenderà le luminarie, ma dovrà fare a meno dello spettacolo di piazza di Capodanno e di tutte le altre manifestazioni in presenza.

Gli esclusi sono in totale 84, per i motivi più svariati, dalla mancanza di documentazione a quella delle strutture, passando per l’omissione di dati e firme: si va dalla parrocchia San Giuseppe Cafasso all’associazione Ignazio Florio, dal Nautoscopio alla compagnia di Franco Scaldati, passando per Agramante, Brancaccio e musica e Altroquando. Gli ammessi sono invece 86: al primo posto l’associazione culturale Formedonda, poi Teatro Atlante, Liberteatri, Musicall, Libera…mente, Gn events e officina dell’arte. Nell’elenco di coloro che sperano nel finanziamento anche il piccolo teatro Patafisico, l’associazione Fata morgana, il museo sociale Danisinni, l’associazione festival delle letterature migranti, Tavola tonda, Accademia Palermo classica, Parco Villa Pantelleria, Giacomo Cuticchio, Navarra editore, Quarto tempo, amici dei musei siciliani, New service, Ernesto Scirè.

ELENCO DEGLI AMMESSI

ELENCO DEGLI ESCLUSI