Violano il coprifuoco, multati: due strappano il verbale

Un gruppo di ragazzi è stato pizzicato dai poliziotti in giro dopo le 22.

CATANIA – Non rispettano il coprifuoco e si beccano una multa per aver violato le normative anticovid del Dpcm del 3 novembre scorso. Ieri, personale delle volanti ha sanzionato un gruppo di giovani che, alle ore 23:40, stazionavano in strada al viale Grimaldi.

Il Dpcm, infatti, prevede il divieto di spostamento dopo le ore 22, salva la presenza di particolari situazioni di necessità. Due ragazzi dopo aver ricevuto il verbale di contestazione amministrativa, lo hanno strappato davanti agli occhi dei poliziotti che li hanno dunque denunciati per distruzione di atti pubblici.