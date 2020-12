Covid, in Sicilia altri 1.022 casi: ora i positivi sono quasi 40 mila

In tutta Italia 364 decessi in 24 ore, 36 nell'Isola. I dati regionali e nazionali aggiornati

PALERMO – Sono 1.022 i nuovi casi di Covid-19 registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore, su 8.132 tamponi effettuati. I decessi sono 36, che portano il totale a 1.759. Con i nuovi casi salgono a 39.746 gli attuali positivi, con un incremento di 206 casi. Di questi 1.580 sono i ricoverati (35 in meno rispetto a ieri): 1.367 pazienti in regime ordinario (-33) e 213 (-2) in terapia intensiva. In isolamento domiciliare ci sono 38.166 persone. I guariti sono 780.

La mappa del contagio

Sul fronte della distribuzione fra province, Palermo 289, Catania 413, Messina 82, Ragusa 40, Trapani 34, Siracusa 55, Agrigento 24, Caltanissetta 29, Enna 56.

I dati nazionali

Sono 18.887 i nuovi casi di coronavirus, e 564 i morti, registrati in Italia nelle ultime 24 ore. Lo si apprende dal nuovo bollettino del ministero della Salute. I guariti o dimessi sono 17.186. I tamponi effettuati nelle ultime 24 ore sono stati 163.550, mentre i nuovi contagi sono stati 18.887 con un rapporto pari all’11,5% (+0,8%).

