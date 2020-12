Da casa gestiva lo spaccio della droga: 28enne ai domiciliari

MINEO. Con l’accusa di spaccio e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, i carabinieri hanno arrestato in flagranza di reato un 28enne.

Il modus operandi

Nello specifico i militari, avuta notizia che l’uomo gestiva una fiorente attività di spaccio nel Comune di Mineo, si appostavano al di fuori dell’abitazione dello stesso. Dopo pochi minuti i carabinieri notavano un ragazzo fare ingresso nell’edificio e, mentre lo stesso usciva, procedevano a bloccarlo ed accedevano all’abitazione del 28enne per procedere ad un’approfondita perquisizione. L’acquirente è stato trovato in possesso di 2 dosi di sostanza stupefacente di tipo marijuana dal peso di 0,65 grammi l’una.

All’interno dell’abitazione i militari hanno in primis perquisito il 28enne trovandolo in possesso di 35 Euro (probabile provento dell’appena avvenuta cessione), nonché di 1 dose della medesima sostanza dal peso di 0,60 grammi. La perquisizione è stata quindi estesa all’abitazione rinvenendo ulteriori 14 dosi, analoghe a quelle precedentemente rinvenute, nonché 52 grammi di marijuana ed un bilancino di precisione, il tutto occultato in più punti della casa.

L’arrestato, espletate le formalità di rito, è stato relegato presso la propria abitazione in regime di arresti domiciliari.