Il Catania non supera l’ostacolo Cavese: al 90′ è 1-1

LENTINI (SR) – Il Catania spreca la ghiotta occasione di spiccare il volo in

classifica facendosi imporre il pareggio casalingo dal fanalino di coda. La

Cavese non ruba nulla, meritando la divisione della posta in palio contro

una formazione rossazzurra irriconoscibile e particolarmente nervosa,

soprattutto nel finale quando gli uomini di Raffaele (che oggi ha scontato

l’ultimo turno di squalifica) restano addirittura in nove uomini per le

espulsioni di Welbeck e Tonucci.

Si è fatta sentire, eccome, l’assenza di Maldonado in mezzo al campo dove è regnata la confusione. Piovanello prima ed Emmausso poi non hanno convinto più di tanto e il solo Pecorino, alla fine, ha meritato la sufficienza piena. Proprio il centravanti ha sbloccato il punteggio sul finire del primo tempo grazie alla palese complicità dell’incerto portiere ospite, Bisogno, che si è lasciato sfuggire di mano un pallone senza troppe pretese. Ma il Catania

è finito qui, non riuscendo ad imporre le sue giocate e andando al tiro in

porta solo in una circostanza successiva, su punizione di Emmausso. La

Cavese, invece, è tornata in campo, nella ripresa, con un piglio più

propositivo, agguantando il meritato pareggio con l’ex Russotto, abile a

girare in rete un cross di Senesi.

I rossazzurri non sono riusciti più a raccapezzarsi, sprecando tanto in fase propositiva e lasciando spazio alle ripartenze avversarie. Nel finale, il nervosismo prende il sopravvento con Welbeck e Tonucci che guadagnano anzitempo la via degli spogliatoi e vanificando l’eventuale, ipotetico assalto finale. Il pareggio finale, dunque, può ritenersi equo, più per demeriti dei rossazzurri che per meriti dell’avversario. Adesso due trasferte consecutive per gli etnei, a Viterbo e Potenza.

PRIMO TEMPO (1-0)

7° Claiton devia in corner un cross insidioso su punizione;

22° tentativo di deviazione al volo di Germinale: parata comoda di Confente;

26° tiro-cross di Piovanello che si perde sul fondo;

31° punizione di Pinto senza che nessuno dei compagni arrivi per la deviazione;

32° nel Catania, l’infortunato Claiton lascia il posto a Zanchi;

35° Catania in vantaggio: sul cross, su punizione, di Pinto… gran colpo di testa di Pecorino e “paperissima” del portiere ospite Bisogno che si lascia sfuggire il pallone in fondo al sacco: 1-0 !

36° espulso un componente della panchina della Cavese;

43 colpo di testa di Germinale, parato da Confente senza problemi;

45° azione personale di Piovanello che, invece di crossare per i compagni ben appostati, preferisce tirare debolmente;

45° concesso 4 minuti di recupero;

48° girata debole di Pompetti;

49° il primo tempo finisce col Catania in vantaggio di misura.

SECONDO TEMPO (1-1)

1° nel Catania, Emmausso subentra a Sarao;

4° colpo di testa di Russotto, a lato;

11° Pecorino non riesce a colpire di testa in tuffo per la leggera spinta di un avversario: reclama il rigore ma l’arbitro lascia proseguire;

12° pareggio della Cavese: cross dalla sinistra di Senesi e stoccata vincente in semi rovesciata di Russotto che firma l’1-1 e non esulta!

18° Confente blocca a terra la conclusione di Esposito;

21° gran tiro, su punizione, di Emmausso ma Bisogno sventa in due tempi;

22° tiro smorzato di Calapai;

23° nella Cavese, Matera subentra a Cuccurullo;

23° nel Catania, albertini prende il posto di Pinto;

27° ciabattata di Calapai dal limite dell’area: fuori!

31° Russotto ruba palla ma tira centralmente;

33° nella Cavese, Favasuli rileva Esposito;

39° espulso Welbeck per doppia ammonizione: Catania in inferiorità numerica!

41° nel Catania, Noce subentra a Piovanello;

42° espulsione diretta per Tonucci dopo aver sbracciato con un avversario. Catania in 9 uomini!

45° nella Cavese, De Rosa e Vivacqua sostituiscono Germinale e Russotto;

45° concessi 4 minuti di recupero;

49° finisce 1-1. Delusione rossazzurra!

CATANIA (3-5-2) – Confente, Silvestri (k), Claiton (dal 32°p.t. Zanchi), Tonucci, Calapai, Piovanello (dal 41°s.t. Noce), Welbeck, Biondi, Pinto (dal 23°s.t. Albertini), Pecorino, Sarao (dal 1°s.t. Emmausso). A disposizione: Santurro, Della Valle, Izco, Panebianco, Piccolo, Vrikkis, Manneh.

Allenatore: Gianluca Cristaldi.

CAVESE (4-3-3) – Bisogno, Tazza, Matino, De Franco, Semeraro, Cuccurullo (dal 23°s.t. Matera), Pompetti, Esposito (dal 33°s.t. Favasuli), Senesi, Germinale (k) (dal 45°s.t. De Rosa), Russotto (dal 45°s.t. Vivacqua). A disposizione: D’Andrea, Cannistrà, Marzupio, Ricchi, Migliorini, Onisa, Montaperto, De Paoli. Allenatore: Vincenzo Maiuri.

Arbitro: Federico Fontani di Siena.

Assistenti: Davide Meocci (Siena) e Fabrizio Aniello Ricciardi (Ancona).

IV Uomo: Giuseppe Mucera (Palermo).



Reti: 35°p.t. Pecorino (CT); 12°s.t. Russotto (CAV).



Ammoniti: Silvestri (CT); Esposito (CAV); Germinale (CAV); Cuccurullo (CAV); Pinto (CT); Welbech (CT).

Espulsi: Welbeck (CT); Tonucci (CT).



Indisponibili: Martinez, Reginaldo, Dall’Oglio, Vicente, Pellegrini, Gatto, Rosaia (CT).

Squalificati: Maldonado (CT), Giuseppe Raffaele (allenatore Catania).

Diffidati: Cuccurullo (CAV).