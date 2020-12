“Lezioni in estate per recuperare, la maturità? Si farà”

Ipotesi lezioni in estate? “Potrebbe essere possibile, se si sono perse delle lezioni. Lo abbiamo proposto alle regioni, che dovranno decidere. Dobbiamo pensare alla strutture che abbiamo ad agosto non si può fare scuola. A giugno sì’. Lo ha detto la ministra dell’Istruzione, Lucia Azzolina a l’Aria di domenica su La7. La maturità si farà come è avvenuto nello scorso anno scolastico, quando è andato “tutto molto bene”. Non ha dubbi la ministra dell’Istruzione, Lucia Azzolina che all’Aria di domenica su La7 ha detto di aver “chiesto agli studenti di fare le loro proposte per gli esami di stato. Nei prossimi mesi decideremo come fare la maturità. L’anno scorso sono andati molto bene”. (ANSA).