Marchionni: “I ragazzi hanno cercato in tutti i modi la vittoria”

FOGGIA – Vittoria importante per il Foggia che mette al tappeto per 2-0 il Palermo di Boscaglia.

Al termine del match il tecnico dei pugliesi Marco Marchionni parla così: “La vittoria la dedichiamo a Federico Gentile. I ragazzi hanno dato tutto e sono scesi in campo per lui. Lo aspettiamo a braccia aperte”.

“Non era una passeggiata fare bene in un campo del genere. La squadra ha cercato in tutti i modi la vittoria. Se riesci a vincere contro il Palermo – continua il tecnico – è normale che il successo assume un risalto diverso, ma sono sicuro che possiamo fare ancora meglio. L’unica cosa che rimprovero ai miei è che avremmo dovuto chiudere prima la gara segnando qualche gol in più”.