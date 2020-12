“Muoiono centinaia di persone al giorno, a Natale evitare di muoversi”

Evitare di muoversi durante le feste di Natale: lo raccomanda la virologa Ilaria Capua, direttrice del centro ‘One Health’ dell’università della Florida, intervistata nella trasmissione “L’aria di domenica” de La 7. “Muoiono tutti i giorni migliaia di persone e, sinceramente, non è un problema se per un anno nella vita non si può fare il cenone”, ha detto. “Bisogna far capire alle persone che a Natale si può stare da soli. Io sarò sola: abbiamo una situazione familiare complessa che porterà mio marito e mia figlia a trovare la nonna, che vive in Scozia. Io non vado per una serie di motivi, non mi diverte stare sola. Non vedo mia madre da sei mesi – ha aggiunto – e purtroppo viviamo come se fuori casa avessimo 10 metri di neve”. Quanto ai tamponi rapidi, per la virologa “non sono una scorciatoia” e resta il fatto che “più persone si muovono, più il virus circola”. Il tampone, ha aggiunto, “va fatto in situazioni di emergenza, perché ci sono persone che in questo momento non possono restare da sole”. (ANSA).