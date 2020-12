Prometteva finti finanziamenti: falso intermediario denunciato

TERMINI IMERESE – Un falso intermediario finanziario è stato scoperto e denunciato dalla polizia di Stato a Termini Imerese (Pa) accusato di truffa. E.M., 71 anni, prometteva ai commercianti finanziamenti mai ottenuti. Un esercente ha raccontato ai poliziotti di avere consegnato alcune migliaia di euro per accedere al prestito, senza mai riuscire a formalizzare gli atti. Gli agenti della squadra investigativa del commissariato hanno iniziato le indagini e sono risaliti all’uomo che era in pensione e che avrebbe promesso altri finanziamenti ad altri commercianti. Il falso intermediario era già stato denunciato e gli era stata applicata la misura di prevenzione dell’avviso orale del questore di Palermo. Per lui è scattata una nuova denuncia alla procura di Termini Imerese. (ANSA).