Tamponi negativi: bimbo tetraplegico lascerà l’hotspot di Pozzallo

PALERMO – I tamponi rapidi eseguiti questa mattina al bambino di 7 anni (affetto da tetraparesi) e al papà sono risultati negativi. Il piccolo e il genitore sono ospiti dell’hotspot di Pozzallo, dove sono giunti da Lampedusa. Ieri il parlamentare di Leu, Erasmo Palazzotto, aveva sollevato la questione, chiedendo che il bambino fosse condotto in una struttura idonea, dove sarà trasferito nelle prossime ore. Il sindaco di Pozzallo, Roberto Ammatuna, aveva spiegato che la struttura era stata già individuata dal ministero dell’Interno e dalla Prefettura e si aspettava l’esito del test. “Le autorità sanitarie – afferma Ammatuna – che non finirò mai di ringraziare per il grande lavoro che svolgono in questo difficile momento, la prossima volta devono affrontare situazioni simili in modo diverso: soggetti così fragili, devono essere trasferiti subito in strutture adeguate”. (ANSA).