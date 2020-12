Allerta meteo, tempesta su Catania: numerose criticità

CATANIA – Pioggia battente, vento molto forte. Allerta meteo arancione. La tempesta annunciata dalla protezione civile regionale si sta avvicinando a Catania. Ecco i particolari. Invia segnalazioni a redazione@livesiciliacatania.it

Ospedale San Marco, si rompe la valvola del sistema di climatizzazione

La Protezione civile regionale ha proclamato l’allerta meteo arancione in tutta la Sicilia. Si prevedono venti forti di burrasca, mareggiate lungo le coste, precipitazioni diffuse anche a carattere temporalesco che potrebbero riguardare Catania.

La nota del Poclinico “Rodolico-San Marco”

In riferimento alla notizia circolata e relativa ad un allagamento all’interno dei locali di un reparto del Presidio Ospedaliero S. Marco di Librino si rende noto che l’episodio si è verificato a seguito della rottura di una valvola del sistema di climatizzazione all’interno di un reparto di day surgery, che ospita attività solo diurna. Tale criticità è stata prontamente risolta e si è provveduto ad aspirare l’acqua dall’area interessata ripristinando la situazione di normalità all’interno dei locali già tornati disponibili.

Problemi al Goretti

“Questi sono i risultati strade allagate per mancanza di pulizia caditoie causato dal materiale di risulta non raccolto”. Lorenzo Leone, consigliere della municipalità San Giorgio e Librino, attacca: “L’assessore ancora deve fare una disposizione di servizio per intervenire, voglio ricordare al Sig. assessore sono passati nove giorni ed considerata la situazione rischio per tutta la zona sud è soprattutto il Villaggio Santa Maria Goretti! Cosa dobbiamo aspettare?”.









L’invito del Comune

L’Amministrazione comunale invita i cittadini alla massima prudenza, richiamandosi alle raccomandazioni diffuse dalla Protezione Civile e vale a dire: non spostarsi da casa se non strettamente necessario; evitare i sottopassi; non utilizzare mezzi a due ruote; abbandonare per tempo le abitazioni precarie, soprattutto se ubicate a ridosso degli alvei di fiumi o torrenti; non sostare in prossimità di aree che potrebbero dare origine a colate rapide di fango e crolli di blocchi rocciosi.